Содержание: Разновидности программы Какие задачи можно решить в 1С: Документооборот Функционал и доступные возможности 1С: Документооборот предназначена для использования на предприятиях независимо от специфики отрасли и масштабов деятельности. Программа позволяет автоматизировать ежедневные рабочие процессы, организовать документооборот и работу с составлением, заполнением и хранением различных документов предприятия. 1С в этой версии успешно интегрируется с другими программными продуктами и системными решениями для обеспечения нормального функционирования. Каждое предприятие […]