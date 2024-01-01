Компания Ф1СОФТ – продажа и сопровождение программ 1С
- Внедрение и автоматизация
- Сопровождение и обучение
- Продажа и расширение программ 1С
- Настройка и поддержка
Доверьте внедрение проекта квалифицированным профессионалам с многолетним опытом!Получите бесплатную оценку Ваших задач прямо сейчас!
Широкий спектр программ и услуг 1С
Наша цель - ускорить достижение ваших целей. Для этого у нас есть профессионалы в области 1С, современные технологии и сервис, не имеющий равных по своему уровню.
Интернет-магазин программ фирмы 1С
На нашем официальном сайте вы можете приобрести популярные программы 1С и заказать их настройку под ключ. Если вы не нашли необходимый продукт, наши менеджеры уточнят наличие и возможность их покупки.
1С Управление нашей фирмойКомплексное решение для учета и управления на предприятиях небольшого бизнеса от 621 ₽/мес Заказать
1С Бухгалтерия 8 для 1Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, подготовка обязательной отчетности 6,000 ₽ Заказать
1С РозницаАвтоматизация бизнес-процессов, учет товарных запасов и денежных средств от 1054 ₽/мес Заказать
1С Предприниматель 8Автоматизация малого бизнеса для начинающих предпринимателей от 621 ₽/мес Заказать
1C Комплексная автоматизацияКомплексная автоматизация бизнеса управленческого, бухгалтерского и налогового учета от 10,463 ₽/мес Заказать
1С БухгалтерияАвтоматизация бухгалтерского и налогового учета, подготовка обязательной отчетности от 621 ₽/мес Заказать
1С Зарплата и управление персоналомРасчет зарплаты, отчетность и ведение кадровога учета в организациях от 621 ₽/мес Заказать
1С Управление торговлейАвтоматизация оперативного и управленческого учета, анализ и планирование торговых операций от 8,200 ₽ Заказать
1С КорпорацияОрганизация и ведение хозяйственного учета предприятия или холдинга от 504,000 ₽ Заказать
1С Управление холдингомКомплексная автоматизация управляющих компаний холдингов от 7,000 ₽ Заказать
1С ERP Управление предприятиемЭффективная организация деятельности (склады, производство и т.д.) от 10,463 ₽/мес Заказать
1С Бухгалтерия КОРП МСФОАвтоматизация учета хозяйственных операций, бухгалтерского и налогового учета 50,000 ₽ Заказать
1С-Логистика: Управление складом 3.0Повышение эффективности работы склада любого размера или типа 49,000 ₽ Заказать
1С: Аренда и управление недвижимостью 8Комплексное управление объектами недвижимости 54,200 ₽ Заказать
1C Автосервис 8Автоматизация деятельности в небольших предприятиях по обслуживанию автомобилей 31,900 ₽ Заказать
1C: Предприятие 8 Фитнес клубАвтоматизация управленческого и оперативного учета в фитнес-центрах 50,000 ₽ Заказать
Вас могут заинтересовать
Базовые версии 1СБазовые версии программных продуктов на платформе 1С:Предприятие
Отраслевые версии 1СОтраслевые версии программных продуктов на платформе 1С:Предприятие
Клиентские лицензии 1СКлиентские лицензии 1С для увеличения числа рабочих мест основных поставок программ 1С версий ПРОФ или КОРП
Лицензии на сервер 1СЛицензии на сервер 1С позволяют повысить надежность сохранности данных, упрощают процесс настройки и адаптации приложений
Комплекс услуг, задач и сервисов
Программа 1С: Предприятие 8 — выгода и доступность
Сегодня вы можете купить любую программу 1С на выгодных условиях, что позволит автоматизировать работу компании любой сферы деятельности. Наша узкая специализация способствует эффективному предоставлению услуг с обеспечением качественной поддержки.
При покупке программ на базе 1С у нас, мы предоставляем услуги доставки, установки программы на ПК, а также обслуживание — совершенно бесплатно. Клиентам предоставляются скидки на сервисные услуги и сертифицированные курсы обучения работы с 1С.
В рамках сотрудничества мы создадим на предприятии электронный документооборот, что повысит эффективность рабочих процессов, дадим квалифицированные консультации сотрудников организации по работе с установленным программным обеспечением.
Нас рекомендуют
Мы довольны специалистами группы компаний «Ф1СОФТ.РУ», благодаря которым все работы по 1С были выполнены с достаточной степенью профессионализма и в установленные сроки.
Мы выражаем свою признательность специалистам «Ф1СОФТ.РУ» как высококвалифицированного подрядчика для автоматизации, внедрения и сопровождения программ фирмы «1С».
Благодаря внедрению руководство компании получило возможность иметь достоверную информацию о товароучетных операциях с учетом специфики организации.
Выражаем благодарность коллективу группы компании Ф1СОФТ.РУ за высокие профессионализм, оперативность и уровень качества оказываемых услуг. В лице Вашей компании мы нашли надежного партнера, способного оказать своевременную и квалифицированную помощь в работе с программами 1С.
Благодаря сотрудникам Ф1СОФТ было автоматизировано 8 рабочих мест, включающих блоки расчета зарплаты и кадрового учета, проведено обучение персонала методологии ведения учета в программе, оказана неоценимая помощь при ее освоении.
Все отлично! Огромная благодарность Постниковой Анастасии за профессионализм и доведение любых сложных вопросов до окончательного решения! Спасибо Олесе Левощенко за понимание и поддержку, располагающую к сотрудничеству. Спасибо Светлане Бурлаковой за включенность и поддержку в сложных вопросах.
Владимир – Вы волшебник, регистр по налоговому учету налога на имущество получается. Цифры по выборке совпадают с базой отчета. Спасибо!
Выражаем огромную благодарность вашему сотруднику Михаилу Костикову. Михаил приезжал к нам сегодня, устанавливать программу 1с. Восхищены его профессионализмом. Очень приятный в общении, дружелюбный, грамотный, вежливый. Все нам установил и показал.
Большое спасибо Светлане за помощь в настройке ЗУПа!!! Божественная девушка!!!! Так ей можете и передать.
Спасибо большое Вам за работу! Особенно девушкам. Очень профессионально все и с идеальным знанием не только технической стороны вопроса, но и тонкостей бухгалтерского учета. Приятно с Вами работать!
Реализованные проектыПосмотреть все проекты
Руководство компании «Литрес» обратилось к специалистам компании «Группа компаний Ф1СОФТ.РУ» за помощью в построении единой системы бухгалтерского и управленческого финансового учета.
- Внедрение
- Обучение
- Сопровождение
В рамках Договора на ежемесячное сопровождение выполняются работы по консультациям, доработкам программных продуктов: 1С: Бухгалтерия KOPП, 1С: Зарплата и управление персоналом 8 KOPП.
- Консалтинг
- Сопровождение
Статусы и сертификаты
Актуальные новости
Обзор 1С: Документооборот
Содержание: Разновидности программы Какие задачи можно решить в 1С: Документооборот Функционал и доступные возможности 1С: Документооборот предназначена для использования на предприятиях независимо от специфики отрасли и масштабов деятельности. Программа позволяет автоматизировать ежедневные рабочие процессы, организовать документооборот и работу с составлением, заполнением и хранением различных документов предприятия. 1С в этой версии успешно интегрируется с другими программными продуктами и системными решениями для обеспечения нормального функционирования. Каждое предприятие […]
1С: Комплект поддержки ИТС
С мая изменяется форма поставки информационно-технологического сопровождения программных продуктов на дистанционную, в том числе и по ранее заключенным и продолжающим действовать договорам ИТС. В дальнейшем, в качестве основной формы предоставления сопровождения программ 1С, соответствующей требованием настоящего момента, фирма 1С предлагает использовать продукт 1C:Комплект поддержки (1C:КП). 1С:КП – лицензионный продукт, которым лицензиату на определенный срок передается право использования целого набора программ для […]