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Компания Ф1СОФТ – продажа и сопровождение программ 1С

  • Внедрение и автоматизация
  • Сопровождение и обучение
  • Продажа и расширение программ 1С
  • Настройка и поддержка

Доверьте внедрение проекта квалифицированным профессионалам с многолетним опытом!

Получите бесплатную оценку Ваших задач!


Мы перезвоним в течение 10 минут и ответим на все Ваши вопросы!
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Широкий спектр программ и услуг 1С

Наша цель - ускорить достижение ваших целей. Для этого у нас есть профессионалы в области 1С, современные технологии и сервис, не имеющий равных по своему уровню.

Интернет-магазин программ фирмы 1С

На нашем официальном сайте вы можете приобрести популярные программы 1С и заказать их настройку под ключ. Если вы не нашли необходимый продукт, наши менеджеры уточнят наличие и возможность их покупки.

Малому бизнесу и ИП
Среднему бизнесу
Крупному бизнесу
Отраслевые решения

1С Управление нашей фирмой

Комплексное решение для учета и управления на предприятиях небольшого бизнеса от 621 ₽/мес Заказать

1С Бухгалтерия 8 для 1

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, подготовка обязательной отчетности 6,000 ₽ Заказать

1С Договоры

Учет договорных документов и автоматизация процессов на предприятии 17,600 ₽ Заказать

1С Розница

Автоматизация бизнес-процессов, учет товарных запасов и денежных средств от 1054 ₽/мес Заказать

1С Предприниматель 8

Автоматизация малого бизнеса для начинающих предпринимателей от 621 ₽/мес Заказать

1С Упрощенка 8

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, подготовка отчетности для предприятий на УСН 6,600 ₽ Заказать

1C Комплексная автоматизация

Комплексная автоматизация бизнеса управленческого, бухгалтерского и налогового учета от 10,463 ₽/мес Заказать

1С Бухгалтерия

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, подготовка обязательной отчетности от 621 ₽/мес Заказать

1С Зарплата и управление персоналом

Расчет зарплаты, отчетность и ведение кадровога учета в организациях от 621 ₽/мес Заказать

1С Управление торговлей

Автоматизация оперативного и управленческого учета, анализ и планирование торговых операций от 8,200 ₽ Заказать

1С CRM

Автоматизация БП компании в соответствии с концепцией CRM на базе 1С от 5,700 ₽ Заказать

1С Документооборот

Удобный и быстрый поиск хранимых файлов, согласованная работа БП от 48,500 ₽ Заказать

1С Корпорация

Организация и ведение хозяйственного учета предприятия или холдинга от 504,000 ₽ Заказать

1С Управление холдингом

Комплексная автоматизация управляющих компаний холдингов от 7,000 ₽ Заказать

1С ERP Управление предприятием

Эффективная организация деятельности (склады, производство и т.д.) от 10,463 ₽/мес Заказать

1С КИП

Повышение эффективности, масштабируемости и надежности ИС 119,000 ₽ Заказать

1С Бухгалтерия КОРП МСФО

Автоматизация учета хозяйственных операций, бухгалтерского и налогового учета 50,000 ₽ Заказать

1С ERP. Управление холдингом

Функциональный блок «1С: Корпорация» от 2,340,000 ₽ Заказать

1С: TMS Логистика. Управление перевозками

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Отраслевые версии программных продуктов на платформе 1С:Предприятие

Клиентские лицензии 1С

Клиентские лицензии 1С для увеличения числа рабочих мест основных поставок программ 1С версий ПРОФ или КОРП

Лицензии на сервер 1С

Лицензии на сервер 1С позволяют повысить надежность сохранности данных, упрощают процесс настройки и адаптации приложений

Комплекс услуг, задач и сервисов

Сервисы

1С Отчетность

1C ЭДО

1Спарк риски

1С контрагент

1С Линия поддержки

Услуги

Обслуживание 1С

Настройка 1С

Автоматизация 1С

Аренда 1С

Внедрение 1С

Задачи

Сопровождение 1C:ИТС

Сопровождение торговли

Удаленная поддержка 1С

Аутсорсинг специалистов

ИТ аутсорсинг

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Программа 1С: Предприятие 8 — выгода и доступность

Сегодня вы можете купить любую программу 1С на выгодных условиях, что позволит автоматизировать работу компании любой сферы деятельности. Наша узкая специализация способствует эффективному предоставлению услуг с обеспечением качественной поддержки.

При покупке программ на базе 1С у нас, мы предоставляем услуги доставки, установки программы на ПК, а также обслуживание — совершенно бесплатно. Клиентам предоставляются скидки на сервисные услуги и сертифицированные курсы обучения работы с 1С.

В рамках сотрудничества мы создадим на предприятии электронный документооборот, что повысит эффективность рабочих процессов, дадим квалифицированные консультации сотрудников организации по работе с установленным программным обеспечением.

Нас рекомендуют

Мы довольны специалистами группы компаний «Ф1СОФТ.РУ», благодаря которым все работы по 1С были выполнены с достаточной степенью профессионализма и в установленные сроки.

Мы выражаем свою признательность специалистам «Ф1СОФТ.РУ» как высококвалифицированного подрядчика для автоматизации, внедрения и сопровождения программ фирмы «1С».

Благодаря внедрению руководство компании получило возможность иметь достоверную информацию о товароучетных операциях с учетом специфики организации.

Выражаем благодарность коллективу группы компании Ф1СОФТ.РУ за высокие профессионализм, оперативность и уровень качества оказываемых услуг. В лице Вашей компании мы нашли надежного партнера, способного оказать своевременную и квалифицированную помощь в работе с программами 1С.

Благодаря сотрудникам Ф1СОФТ было автоматизировано 8 рабочих мест, включающих блоки расчета зарплаты и кадрового учета, проведено обучение персонала методологии ведения учета в программе, оказана неоценимая помощь при ее освоении.

Все отлично! Огромная благодарность Постниковой Анастасии за профессионализм и доведение любых сложных вопросов до окончательного решения! Спасибо Олесе Левощенко за понимание и поддержку, располагающую к сотрудничеству. Спасибо Светлане Бурлаковой за включенность и поддержку в сложных вопросах.

Владимир – Вы волшебник, регистр по налоговому учету налога на имущество получается. Цифры по выборке совпадают с базой отчета. Спасибо!

​Выражаем огромную благодарность вашему сотруднику Михаилу Костикову. Михаил приезжал к нам сегодня, устанавливать программу 1с. Восхищены его профессионализмом. Очень приятный в общении, дружелюбный, грамотный, вежливый. Все нам установил и показал.

Большое спасибо Светлане за помощь в настройке ЗУПа!!! Божественная девушка!!!! Так ей можете и передать.

Спасибо большое Вам за работу! Особенно девушкам. Очень профессионально все и с идеальным знанием не только технической стороны вопроса, но и тонкостей бухгалтерского учета. Приятно с Вами работать!

Реализованные проекты

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ЛитРес
Описание задачи

Руководство компании «Литрес» обратилось к специалистам компании «Группа компаний Ф1СОФТ.РУ» за помощью в построении единой системы бухгалтерского и управленческого финансового учета.

Предоставленные услуги
  • Внедрение
  • Обучение
  • Сопровождение
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ООО “Газпром Персонал”
Описание задачи

В рамках Договора на ежемесячное сопровождение выполняются работы по консультациям, доработкам программных продуктов: 1С: Бухгалтерия KOPП, 1С: Зарплата и управление персоналом 8 KOPП.

Предоставленные услуги
  • Консалтинг
  • Сопровождение
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Акции

Сопровождение 1С ИТС:
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Скидка 50%
на апгрейд 1С

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Бесплатный переход
1C Бухгалтерия 3.0

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Статусы и сертификаты

Стандарт ISO 9001
Реальная автоматизация
Центр сопровождения 1C
1С:Франчайзи
Кандидат в 1С:Центр ERP
Центр сетевой компетенции
Участник проекта 1С:Консалтинг
Центр сертифицированного обучения
Авторизованный центр сертификации

Актуальные новости

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Содержание: Разновидности программы Какие задачи можно решить в 1С: Документооборот Функционал и доступные возможности 1С: Документооборот предназначена для использования на предприятиях независимо от специфики отрасли и масштабов деятельности. Программа позволяет автоматизировать ежедневные рабочие процессы, организовать документооборот и работу с составлением, заполнением и хранением различных документов предприятия. 1С в этой версии успешно интегрируется с другими программными продуктами и системными решениями для обеспечения нормального функционирования. Каждое предприятие […]
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1С: Комплект поддержки ИТС

С мая изменяется форма поставки информационно-технологического сопровождения программных продуктов на дистанционную, в том числе и по ранее заключенным и продолжающим действовать договорам ИТС. В дальнейшем, в качестве основной формы предоставления сопровождения программ 1С, соответствующей требованием настоящего момента, фирма 1С предлагает использовать продукт 1C:Комплект поддержки (1C:КП). 1С:КП – лицензионный продукт, которым лицензиату на определенный срок передается право использования целого набора программ для […]
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